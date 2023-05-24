В Иркутской области сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция поблагодарила неравнодушную девушку



В Тулуне полицейские поблагодарили банковского работника, предотвратившую преступление в отношении 72-летней местной жительницы.



Полицейские выяснили, что жительница Тулунского района в интернете увидела рекламное объявление о возможности заработка в виде денежного инвестирования. Позвонив по указанному номеру телефона, тулунчанка заинтересовалась поступившим предложением от агента брокерской фирмы. Женщина отправилась в отделение банка, следуя инструкциям аферистов.



При выдаче карты с одобренными кредитными деньгами, сотрудница банка Мария Филиппович, заподозрив, что в отношении пенсионерки совершается противоправное деяние, позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы разъяснили потерпевшей о том, что она стала жертвой обмана.



- Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» полковник полиции Дмитрий Дюгаев в торжественной обстановке за своевременно проявленную бдительность и активную гражданскую позицию вручил благодарственное письмо и ценный подарок неравнодушной сотруднице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

