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В Иркутской области сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

В Иркутской области сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция поблагодарила неравнодушную девушку

В Тулуне полицейские поблагодарили банковского работника, предотвратившую преступление в отношении 72-летней местной жительницы.

Полицейские выяснили, что жительница Тулунского района в интернете увидела рекламное объявление о возможности заработка в виде денежного инвестирования. Позвонив по указанному номеру телефона, тулунчанка заинтересовалась поступившим предложением от агента брокерской фирмы. Женщина отправилась в отделение банка, следуя инструкциям аферистов.

При выдаче карты с одобренными кредитными деньгами, сотрудница банка Мария Филиппович, заподозрив, что в отношении пенсионерки совершается противоправное деяние, позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы разъяснили потерпевшей о том, что она стала жертвой обмана.

- Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» полковник полиции Дмитрий Дюгаев в торжественной обстановке за своевременно проявленную бдительность и активную гражданскую позицию вручил благодарственное письмо и ценный подарок неравнодушной сотруднице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область мошенничество

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