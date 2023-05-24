24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Бурятии полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Водитель пытался удрать от автоинспекторов

Днём 19 мая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии экипаж ДПС заметил автомобиль «ВАЗ 2121». Водитель не подчинился неоднократным требованиям об остановке, лишь увеличил скорость движения и попытался скрыться.

В ходе преследования в 17 км от Таксимо автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. После предупредительных выстрелов сотрудники полиции произвели два прицельных выстрела по скатам колёс.



Пытаясь уйти от полицейской погони, водитель остановил машину и убежал в лес недалеко от автодороги. Сотрудники полиции бросились следом. 

- В попытках скрыться нарушитель замахивался топором на одного из сотрудников полиции, на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Для предотвращения нападения один из сотрудников произвёл серию предупредительных выстрелов в безопасном направлении, после чего коллега применил физическую силу и задержал нарушителя, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет.

Лишённый водительских прав за езду в нетрезвом виде 33-летний ранее судимый мужчина задержан. Несмотря на исходящий от него запах алкоголя, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Машину у него изъяли.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении автоиобилиста к уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника полиции и повторное вождение в нетрезвом виде.

- Правомерность применения табельного оружия будет подтверждена по результатам служебной проверки. Предварительно, действия сотрудников полиции правомерны, - отметили в министерстве внутренних дел. 

погоня ГИБДД ПДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Братском водохранилище горел «Дельфин»
На Братском водохранилище горел «Дельфин»
Происшествия, 24.05.2023
К счастью, обошлось без пострадавших 
В обновлённом сквере в Улан-Удэ опять разбили светильники
В обновлённом сквере в Улан-Удэ опять разбили светильники
Происшествия, 23.05.2023
Неизвестные вновь напакостили в популярной зоне отдыха
В пострадавшие аймаки Монголии отправлена гумпомощь
В пострадавшие аймаки Монголии отправлена гумпомощь
Происшествия, 23.05.2023
Жители аймаков Хэнтий, Сухэ-Батор и Дорнод пострадали от снежной бури
Улан-удэнку осудили за кражу с банковского счёта
Улан-удэнку осудили за кражу с банковского счёта
Происшествия, 23.05.2023
Злоумышленница отделалась годом «условки»

В Бурятии задержали отцеубийцу
В Бурятии задержали отцеубийцу
Происшествия, 23.05.2023
Сын сильно избил отца по голове
В Иркутской области археологический памятник разрушили взрывами
В Иркутской области археологический памятник разрушили взрывами
Происшествия, 23.05.2023
Это совершили работники геологоразведочной организации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^