В Бурятии полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем









Пытаясь уйти от полицейской погони, водитель остановил машину и убежал в лес недалеко от автодороги. Сотрудники полиции бросились следом.



- В попытках скрыться нарушитель замахивался топором на одного из сотрудников полиции, на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Для предотвращения нападения один из сотрудников произвёл серию предупредительных выстрелов в безопасном направлении, после чего коллега применил физическую силу и задержал нарушителя, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет.



Лишённый водительских прав за езду в нетрезвом виде 33-летний ранее судимый мужчина задержан. Несмотря на исходящий от него запах алкоголя, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Машину у него изъяли.



В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении автоиобилиста к уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника полиции и повторное вождение в нетрезвом виде.



- Правомерность применения табельного оружия будет подтверждена по результатам служебной проверки. Предварительно, действия сотрудников полиции правомерны, - отметили в министерстве внутренних дел.





Днём 19 мая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии экипаж ДПС заметил автомобиль «ВАЗ 2121». Водитель не подчинился неоднократным требованиям об остановке, лишь увеличил скорость движения и попытался скрыться.В ходе преследования в 17 км от Таксимо автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. После предупредительных выстрелов сотрудники полиции произвели два прицельных выстрела по скатам колёс.