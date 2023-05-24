К счастью, обошлось без пострадавших
Ночью 22 мая на Братском водохранилище произошёл пожар на катере «Дельфин», принадлежащего государственной организации. В результате происшествия повредились каюта и камбуз. Возможной причиной возгорания явилось короткое замыкание электроприбора. Пострадавших нет.
По данному факту Братским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На Братском водохранилище горел «Дельфин»
Происшествия, Фото:
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