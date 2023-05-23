В Иркутской области осудили водителя, порезавшего ножом пешехода

Молодой человек получил тяжёлые травмы



В Иркутской области предстал перед судом 22-летний житель села Александровск Аларского района, порезавший мужчину на обочине дороги.



Дорожный конфликт произошёл в мае 2022 года. Молодой человек ехал на автомобиле по селу, когда по обочине дороги шли несколько человек. Водитель сделал им замечание, сочтя, что они нарушают правила движения. В итоге вспыхнул конфликт, обернувшийся поножовщиной.



- Злоумышленник, вооружившись ножом, нанёс потерпевшему множественные удары в область груди, причинив тяжкий вред здоровью последнего, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Агрессивного водителя суд признал виновным по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Он получил 3 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.

