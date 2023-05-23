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В пострадавшие аймаки Монголии отправлена гумпомощь

В пострадавшие аймаки Монголии отправлена гумпомощь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители аймаков Хэнтий, Сухэ-Батор и Дорнод пострадали от снежной бури

В минувшую пятницу, 19 мая, мощная снежная буря обрушилась на большую часть территории Монголии, включая восточные аймаки, где скорость ветра достигала 18-20 м/с. В некоторых районах аймаков Хэнтий и Сухэ-Батор скорость ветра временами достигала 28-30 м/с, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

В связи с прошедшей стихией в правительстве Монголии было созвано срочное совещание с участием представителей министерства сельского хозяйства, министерства энергетики, главного управления по чрезвычайным ситуациям и института метеорологии и мониторинга окружающей среды. На совещании были приняты следующие меры: в частности, из государственных резервов гражданам, оставшимся без крова из-за опасного погодного явления в аймаках Хэнтий, Дорнод и Сухэ-Батор будет предоставлены юрты; а в аймаки Хэнтий и Сухэ-Батор будут отправлены топливо, защитная одежда и продуктовые наборы.

По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время организуется доставка товаров и материалов из госрезерва.
Монголия гуманитарная помощь

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