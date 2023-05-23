Пассажир получил травмы
22 мая в посёлке Янтарь Усть-Кутского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.
Как выяснили полицейские, 49-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», ехал со стороны улицы Звёздная в сторону кладбища. При повороте налево он не справился с рулевым управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.
Водитель скончался на месте происшествия, а пассажир получил травмы.
Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, причину и условия автоаварии устанавливают полицейские.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Усть-Кутском районе в ДТП с «ЗИЛом» погиб один человек, ещё трое получили травмы.
В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося на крышу «ВАЗа»
Происшествия, Фото:
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