В Бурятии на пожаре погибла пенсионерка

Возгорание произошло ночью
Ночью 23 мая в селе Кабанск в Бурятии произошёл пожар в трёхквартирном брусовом доме.
Жильцы соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Когда на место прибыли пожарные, часть крыши и одна из квартир были охвачены огнём.
В ходе тушения была обнаружена погибшая 66-летняя женщина.
Для ликвидации открытого огня потребовалось полтора часа.
- Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня не было допущено на соседние квартиры. В результате пожара огнём повреждено помещение кухни, в котором произошло загорание, крыша дома, закопчены соседние квартиры, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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