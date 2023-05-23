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В Бурятии на пожаре погибла пенсионерка

В Бурятии на пожаре погибла пенсионерка
Происшествия, 
Возгорание произошло ночью

Ночью 23 мая в селе Кабанск в Бурятии произошёл пожар в трёхквартирном брусовом доме.

Жильцы соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Когда на место прибыли пожарные, часть крыши и одна из квартир были охвачены огнём.

В ходе тушения была обнаружена погибшая 66-летняя женщина.

Для ликвидации открытого огня потребовалось полтора часа.

- Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня не было допущено на соседние квартиры. В результате пожара огнём повреждено помещение кухни, в котором произошло загорание, крыша дома, закопчены соседние квартиры, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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