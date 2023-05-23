В Бурятии на пожаре погибла пенсионерка

Возгорание произошло ночью



Ночью 23 мая в селе Кабанск в Бурятии произошёл пожар в трёхквартирном брусовом доме.



Жильцы соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Когда на место прибыли пожарные, часть крыши и одна из квартир были охвачены огнём.



В ходе тушения была обнаружена погибшая 66-летняя женщина.



Для ликвидации открытого огня потребовалось полтора часа.



- Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня не было допущено на соседние квартиры. В результате пожара огнём повреждено помещение кухни, в котором произошло загорание, крыша дома, закопчены соседние квартиры, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

