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Улан-удэнку осудили за кражу с банковского счёта

Улан-удэнку осудили за кражу с банковского счёта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленница отделалась годом «условки»

12 мая жительница бурятской столицы предстала перед судом за кражу. Её признали виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Тайное хищение чужого имущества с банковского счёта с причинением значительного ущерба гражданину»).

На заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге ей дали один год лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».
кража суд

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