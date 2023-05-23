Улан-удэнку осудили за кражу с банковского счёта

Злоумышленница отделалась годом «условки»







12 мая жительница бурятской столицы предстала перед судом за кражу. Её признали виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Тайное хищение чужого имущества с банковского счёта с причинением значительного ущерба гражданину»).На заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге ей дали один год лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».