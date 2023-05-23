Сын сильно избил отца по голове
Ночью 19 мая в Северобайкальске в машине «скорой» скончался 64-летний мужчина, получивший тяжёлые травмы головы.
Как выяснилось, мужчину до смерти избил его родной 41-летний сын.
- По данным следствия, 19 мая обвиняемый вместе с отцом у себя дома употребляли спиртные напитки. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина с силой нанёс отцу многочисленные удары кулаками по голове. Соседи, ставшие очевидцами нападения, вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь. При госпитализации, несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался в машине скорой помощи, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Отцеубийце предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Задержанному уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.
В Бурятии задержали отцеубийцу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погиб мужчина, ехавший в кузове
Свою вину он признал полностью
Это совершили работники геологоразведочной организации
Пикник на берегу пруда едва не обернулся трагедией
Жертву «обрабатывали» несколько дней
Он действует в Заиграевском районе
Лесного пожара удалось избежать благодаря росгвардейцам
Антирекорд по их числу побил Заиграевский район
Мужчина предстал перед судом
С ними боролись более 170 человек
Пострадавший мужчина был пьян
Исправно платящие люди получили судебные приказы о взыскании долгов
Нападение произошло в строительном вагончике
Пока речь идёт о взятках на 250 тысяч рублей
Они зафиксированы ночью