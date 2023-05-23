В Бурятии задержали отцеубийцу

Сын сильно избил отца по голове



Ночью 19 мая в Северобайкальске в машине «скорой» скончался 64-летний мужчина, получивший тяжёлые травмы головы.



Как выяснилось, мужчину до смерти избил его родной 41-летний сын.



- По данным следствия, 19 мая обвиняемый вместе с отцом у себя дома употребляли спиртные напитки. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина с силой нанёс отцу многочисленные удары кулаками по голове. Соседи, ставшие очевидцами нападения, вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь. При госпитализации, несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался в машине скорой помощи, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Отцеубийце предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Задержанному уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.

