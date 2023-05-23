23 мая

22 мая

Популярное

В Бурятии задержали отцеубийцу

В Бурятии задержали отцеубийцу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сын сильно избил отца по голове

Ночью 19 мая в Северобайкальске в машине «скорой» скончался 64-летний мужчина, получивший тяжёлые травмы головы.

Как выяснилось, мужчину до смерти избил его родной 41-летний сын.

- По данным следствия, 19 мая обвиняемый вместе с отцом у себя дома употребляли спиртные напитки. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина с силой нанёс отцу многочисленные удары кулаками по голове. Соседи, ставшие очевидцами нападения, вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь. При госпитализации, несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался в машине скорой помощи, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Отцеубийце предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Задержанному уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области археологический памятник разрушили взрывами
В Иркутской области археологический памятник разрушили взрывами
Происшествия, 23.05.2023
Это совершили работники геологоразведочной организации
В Иркутске полицейский спас тонущую женщину
В Иркутске полицейский спас тонущую женщину
Происшествия, 23.05.2023
Пикник на берегу пруда едва не обернулся трагедией
В Бурятии около суток тушат пожар
В Бурятии около суток тушат пожар
Происшествия, 23.05.2023
Он действует в Заиграевском районе
В Бурятии пьяная парочка едва не спалила лес
В Бурятии пьяная парочка едва не спалила лес
Происшествия, 23.05.2023
Лесного пожара удалось избежать благодаря росгвардейцам
За неделю в Бурятии выявили 17 незаконных рубок
За неделю в Бурятии выявили 17 незаконных рубок
Происшествия, 23.05.2023
Антирекорд по их числу побил Заиграевский район
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 23.05.2023
С ними боролись более 170 человек
В Бурятии кассир присваивал оплату жителей за коммунальные услуги
В Бурятии кассир присваивал оплату жителей за коммунальные услуги
Происшествия, 23.05.2023
Исправно платящие люди получили судебные приказы о взыскании долгов
В Бурятии ревнивец пытался убить спящего мужчину
В Бурятии ревнивец пытался убить спящего мужчину
Происшествия, 22.05.2023
Нападение произошло в строительном вагончике
В Иркутской области задержали сотрудницу фонда капремонта
В Иркутской области задержали сотрудницу фонда капремонта
Происшествия, 22.05.2023
Пока речь идёт о взятках на 250 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^