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В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «ЗИЛом»

В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «ЗИЛом»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Погиб мужчина, ехавший в кузове

22 мая в посёлке Ручей Усть-Кутского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель «ЗИЛа» не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.

- Водитель и два пассажира с травмы различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. 27-летний мужчина, также находившийся в кузове, скончался, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Погибший скончался до приезда бригады скорой помощи.

ДТП смерть

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