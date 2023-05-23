В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «ЗИЛом»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Погиб мужчина, ехавший в кузове



22 мая в посёлке Ручей Усть-Кутского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель «ЗИЛа» не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.



- Водитель и два пассажира с травмы различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. 27-летний мужчина, также находившийся в кузове, скончался, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Погибший скончался до приезда бригады скорой помощи.



