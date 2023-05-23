Погиб мужчина, ехавший в кузове
22 мая в посёлке Ручей Усть-Кутского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель «ЗИЛа» не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.
- Водитель и два пассажира с травмы различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. 27-летний мужчина, также находившийся в кузове, скончался, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Погибший скончался до приезда бригады скорой помощи.
В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «ЗИЛом»
Происшествия, Фото:
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