В Бурятии бизнесмена будут судить за контрабанду нефрита и жадеита

Свою вину он признал полностью



В Бурятии в суд направлено уголовное дело о крупной контрабанде нефрита. Перед судом предстанет руководитель коммерческой организации.



По данным следствия, в 2013 году бизнесмен незаконно экспортировал из страны партию нефрита весом свыше 30 тонн, стоимостью более 29 млн рублей. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, при этом предприниматель миновал прохождение таможенного контроля и таможенное оформление.



Кроме того, в 2021 году директор предприятия пытался вывезти через границу ещё одну крупную партию: более 340 кг жадеита и более 6 тонн нефрита. В этом случае речь шла о сумме более 53 млн рублей.



- В качестве подтверждения законности прохождения нефрита в таможенные декларации были внесены недостоверные сведения о происхождении минерала нефрит, а минерал жадеит не был задекларирован, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).



Свою вину обвиняемый признал в полном объёме. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

