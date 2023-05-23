Свою вину он признал полностью
В Бурятии в суд направлено уголовное дело о крупной контрабанде нефрита. Перед судом предстанет руководитель коммерческой организации.
По данным следствия, в 2013 году бизнесмен незаконно экспортировал из страны партию нефрита весом свыше 30 тонн, стоимостью более 29 млн рублей. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, при этом предприниматель миновал прохождение таможенного контроля и таможенное оформление.
Кроме того, в 2021 году директор предприятия пытался вывезти через границу ещё одну крупную партию: более 340 кг жадеита и более 6 тонн нефрита. В этом случае речь шла о сумме более 53 млн рублей.
- В качестве подтверждения законности прохождения нефрита в таможенные декларации были внесены недостоверные сведения о происхождении минерала нефрит, а минерал жадеит не был задекларирован, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
Свою вину обвиняемый признал в полном объёме. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
В Бурятии бизнесмена будут судить за контрабанду нефрита и жадеита
Происшествия, Фото:
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