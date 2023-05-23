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В Иркутской области женщина и двое её детей погибли на пожаре

В Иркутской области женщина и двое её детей погибли на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание обнаружили слишком поздно

В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области на ночном пожаре погибли женщина и двое детей.

Сообщение о возгорании в двухквартирном деревянном доме пожарные получили 23 мая в 2:50. Пожар был обнаружен поздно, огонь успел распространиться на весь жилой дом и хозяйственные постройки.


Из соседней квартиры самостоятельно эвакуировались шесть человек. На момент прибытия первых пожарных строения были полностью охвачены огнём на площади 278 квадратных метров, произошло обрушение строительных конструкций.

Открытый огонь потушили в 5:51 утра.

- При ликвидации последствий пожара под обрушившимися конструкциями в квартире были обнаружены трое погибших: женщина 1983 года рождения и двое её детей, мальчик 2010 года рождения и девочка 2015 года рождения. Хозяин квартиры, находившийся на ночном дежурстве, прибыл в ходе тушения пожара, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.


Установлено, что квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем, и узнать о начавшемся пожаре в их жилье люди не смогли.

Причина пожара устанавливается.

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