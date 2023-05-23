Это совершили работники геологоразведочной организации
В Качугском районе Иркутской области разрушили археологический памятник.
- В апреле 2023 года работники геологоразведочной организации, осуществляя взрывные сейсморазведочные работы в районе левого берега реки Тальма, допустили нарушения законодательства. Это повлекло разрушение объекта культурного наследия и археологического значения, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Ущерб региону оценили в 6,8 млн рублей.
Полиция возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации» (ст. 243.1 УК РФ). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
В Иркутской области археологический памятник разрушили взрывами
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