В Иркутской области археологический памятник разрушили взрывами

Это совершили работники геологоразведочной организации



В Качугском районе Иркутской области разрушили археологический памятник.



- В апреле 2023 года работники геологоразведочной организации, осуществляя взрывные сейсморазведочные работы в районе левого берега реки Тальма, допустили нарушения законодательства. Это повлекло разрушение объекта культурного наследия и археологического значения, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



Ущерб региону оценили в 6,8 млн рублей.



Полиция возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации» (ст. 243.1 УК РФ). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.



