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В Иркутске полицейский спас тонущую женщину

В Иркутске полицейский спас тонущую женщину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пикник на берегу пруда едва не обернулся трагедией

Несколько дней назад в Иркутске старший лейтенант полиции, сотрудник уголовного розыска Александр Кремцев спас тонущую в пруду женщину.

Полицейский, возвращаясь домой со службы, услышал крики о помощи. Он тут же бросился на помощь. Кремцев увидел на противоположном берегу водоёма рыбака, который указывал на середину пруда. Тонувшая там женщина уже потеряла сознание.

Вплавь добравшись до пострадавшей, Александр вытащил её на берег и вернул к жизни. Сначала женщина была без сознания, но через несколько минут реанимационных мероприятий пришла в себя.

- Вытянув на берег, стал оказывать первую медицинскую помощь – у пострадавшей из дыхательных путей вышла вода, она стала приходить в сознание. От неё исходил характерный запах алкоголя. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что она совместно с мужчиной распивала спиртные напитки на территории этого водоёма, в какой-то момент оступилась и упала в воду. Была в сильном алкогольном опьянении, не смогла ничего сделать, - рассказал полицейский.

 
После сотрудник вызвал медиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, на собутыльника женщины составили административный протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.

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