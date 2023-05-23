Жительница Бурятии набрала кредитов и перевела мошенникам 3 млн рублей

Жертву «обрабатывали» несколько дней
53-летняя жительница Кабанского района Бурятии стала жертвой мошенников, лишившись почти трёх миллионов рублей. Недавно она обратилась в полицию, рассказали в МВД по Бурятии.
Ещё 29 апреля в мессенджере ей позвонила женщина и представилась «сотрудником единого портала Госуслуг». Она заявила, что вход в личный кабинет якобы взломан и что мошенники с её аккаунта уже сделали некоторые запросы.
После звонка женщина самостоятельно попробовала войти в личный кабинет, но не смогла. Кстати, звонок в мессенджере сопровождался официальным логотипом портала, и потому женщина не усомнилась в подлинности звонка.
Затем сельчанке позвонила «работник Центробанка» и сообщила, что для сохранения денег, находящихся на счетах, необходимо связаться с «юридическим отделом банка».
Далее лжесотрудница банка сообщила женщине сумму на её счете и убедила действовать по её указанию. Примечательно, что звонившая в мессенджере отправила удостоверение сотрудника банка.
Затем собеседница сообщила, что к личному кабинету подключен дополнительный номер, который владелице был неизвестен, и что с этого номера на имя женщины поданы заявки на кредиты в различные банки.
Сельчанка под руководством звонившей установила мобильное приложение и с накопительного счета перевела на зарплатную карту почти миллион рублей. После она оформила два кредита с помощью мобильного приложения на 1,5 миллиона рублей. Также у женщины имелась кредитная карта, с которой она сняла в банкомате около полумиллиона рублей. Затем она часть денег перевела с мобильного банковского приложения на счёт, который ей указали, а часть - через банкомат на виртуальную карту. Общая сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.
Отметим, переговоры с женщиной велись несколько дней. Звонившие убеждали её никому об этом не рассказывать, и она выполнила условия.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее 77-летняя жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 3,4 млн рублей. Для этого она даже продала свою квартиру.
Жительница Бурятии набрала кредитов и перевела мошенникам 3 млн рублей
Происшествия, Фото:
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