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В Бурятии около суток тушат пожар

В Бурятии около суток тушат пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Он действует в Заиграевском районе

Уже около суток в Заиграевском районе Бурятии тушат пожар. Во второй половине дня 22 мая загорелась сухая трава восточнее улуса Добо-Енхор.

На тушение были брошены силы местных пожарных, лесной охраны, патрульно-маневренной группы сельского поселения «Первомаевское» и жителей сельского поселения «Дабатуйское». Воду подвозят водовозной техникой, выделенной Заиграево и Онохоем.


На защиту села Додо-Енхор и животноводческих стоянок, попавших в зону пожара, привлечён опорный пункт Главного управления МЧС России по Бурятии по тушению крупных пожаров. Всего в тушении были задействованы более 70 человек и 18 единиц техники.

- В настоящий момент возгорание локализовано на площади 50 га. Пострадавших нет. Произведена опашка по всему периметру, выставлены пожарные посты. Угроза перехода огня на населённый пункт и животноводческие стоянки полностью отсутствует. Тушение продолжается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения жителей с огнём, на месте работает дознаватель МЧС. 
пожар

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