В Бурятии около суток тушат пожар





Уже около суток в Заиграевском районе Бурятии тушат пожар. Во второй половине дня 22 мая загорелась сухая трава восточнее улуса Добо-Енхор.На тушение были брошены силы местных пожарных, лесной охраны, патрульно-маневренной группы сельского поселения «Первомаевское» и жителей сельского поселения «Дабатуйское». Воду подвозят водовозной техникой, выделенной Заиграево и Онохоем.На защиту села Додо-Енхор и животноводческих стоянок, попавших в зону пожара, привлечён опорный пункт Главного управления МЧС России по Бурятии по тушению крупных пожаров. Всего в тушении были задействованы более 70 человек и 18 единиц техники.- В настоящий момент возгорание локализовано на площади 50 га. Пострадавших нет. Произведена опашка по всему периметру, выставлены пожарные посты. Угроза перехода огня на населённый пункт и животноводческие стоянки полностью отсутствует. Тушение продолжается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.По предварительной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения жителей с огнём, на месте работает дознаватель МЧС.