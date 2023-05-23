В Бурятии пьяная парочка едва не спалила лес

Лесного пожара удалось избежать благодаря росгвардейцам
Вечером в селе Багдарин в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили задымление в лесу.
Приехав на место, росгвардейцы заметили возле реки костёр, пламя от которого уже распространялось по сухой траве. Затушив возгорание, сотрудники обнаружили неподалеку отдыхавшую пару. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки и развели костёр, рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 44-летнего местного жителя привлекли к ответственности, ему грозит административный штраф.
Лесного пожара удалось избежать благодаря росгвардейцам
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