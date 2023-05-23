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В Бурятии пьяная парочка едва не спалила лес

В Бурятии пьяная парочка едва не спалила лес
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Лесного пожара удалось избежать благодаря росгвардейцам

Вечером в селе Багдарин в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили задымление в лесу.

Приехав на место, росгвардейцы заметили возле реки костёр, пламя от которого уже распространялось по сухой траве. Затушив возгорание, сотрудники обнаружили неподалеку отдыхавшую пару. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки и развели костёр, рассказали в Росгвардии по Бурятии.


Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 44-летнего местного жителя привлекли к ответственности, ему грозит административный штраф.
Росгвардия лесные пожары

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