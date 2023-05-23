В Бурятии пьяная парочка едва не спалила лес





Вечером в селе Багдарин в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили задымление в лесу.Приехав на место, росгвардейцы заметили возле реки костёр, пламя от которого уже распространялось по сухой траве. Затушив возгорание, сотрудники обнаружили неподалеку отдыхавшую пару. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки и развели костёр, рассказали в Росгвардии по Бурятии.Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 44-летнего местного жителя привлекли к ответственности, ему грозит административный штраф.