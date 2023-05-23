Антирекорд по их числу побил Заиграевский район
В лесах Бурятии за последнюю неделю провели 268 рейдов и выявили 17 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего – 11 – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе, ещё по одному – в Бичурском, Еравнинском, Тарбагатайском, Иволгинском, Кяхтинском и Прибайкальском
Часть нарушителей – 4 из 17-ти – уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 792 с лишним кубометра.
Кроме того, в республике зафиксировали два повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев (по статье 8.28 КоАП РФ) – в Прибайкальском и Еравнинском районах. Обоих злоумышленников вычислили. Материалы передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.
За неделю в Бурятии выявили 17 незаконных рубок
Происшествия, Фото:
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