За неделю в Бурятии выявили 17 незаконных рубок

Антирекорд по их числу побил Заиграевский район



В лесах Бурятии за последнюю неделю провели 268 рейдов и выявили 17 нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего – 11 – при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе, ещё по одному – в Бичурском, Еравнинском, Тарбагатайском, Иволгинском, Кяхтинском и Прибайкальском



Часть нарушителей – 4 из 17-ти – уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 792 с лишним кубометра.



Кроме того, в республике зафиксировали два повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев (по статье 8.28 КоАП РФ) – в Прибайкальском и Еравнинском районах. Обоих злоумышленников вычислили. Материалы передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.

