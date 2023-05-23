В Бурятии потушили все лесные пожары

Происшествия, Фото: из архива

С ними боролись более 170 человек



Накануне, 22 мая, в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Баунтовском и Еравнинском районах.



- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 173 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 25 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройдённая огнём, составила 455 га, из которых 445 - нелесная.



Все пожары ликвидированы. На утро 23 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнем. Доступ в лес ограничен.





