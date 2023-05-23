С ними боролись более 170 человек
Накануне, 22 мая, в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Баунтовском и Еравнинском районах.
- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 173 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 25 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройдённая огнём, составила 455 га, из которых 445 - нелесная.
Все пожары ликвидированы. На утро 23 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнем. Доступ в лес ограничен.
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 23.05.2023
Пострадавший мужчина был пьян
Происшествия, 23.05.2023
Исправно платящие люди получили судебные приказы о взыскании долгов
Нападение произошло в строительном вагончике
Пока речь идёт о взятках на 250 тысяч рублей
Они зафиксированы ночью
К моменту задержания часть денег он уже потратил
С начала сезона зарегистрировано почти 150 пожаров
Так они имитируют работу из банковского офиса
На отпечатки его лап набрели любители скандинавской ходьбы
Автомобилиста просят прийти в МКУ «Городская среда»
Женщина поверила «сотруднику Центробанка» и «заместителю министра Главного управления департамента безопасности»
Кражу одобрила его дочь
На подозрительного молодого человека обратили внимание росгвардейцы
Статистику озвучили таможенники
Наезд произошёл возле многоквартирного дома