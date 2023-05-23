Пострадавший мужчина был пьян
Накануне, 22 мая, в Закаменском районе Бурятии пострадал пьяный мужчина, упавший с трактора и попавший под колёса прицепа.
ДТП произошло около 18 часов в селе Улентуй.
- 29-летний водитель трактора «Шифен», не имеющий права управления транспортными средствами, допустил падение пассажира. 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сидел на правом крыле трактора и упал под колёса прицепа, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами брюшной полости.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2022 года в Мухоршибирском районе водитель трактора переехал выпавшего из кабины пассажира. Мужчина скончался на месте.
В Бурятии тракторист уронил пассажира и проехал по нему
Происшествия, Фото:
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