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В Бурятии тракторист уронил пассажира и проехал по нему

В Бурятии тракторист уронил пассажира и проехал по нему
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавший мужчина был пьян

Накануне, 22 мая, в Закаменском районе Бурятии пострадал пьяный мужчина, упавший с трактора и попавший под колёса прицепа.

ДТП произошло около 18 часов в селе Улентуй.

- 29-летний водитель трактора «Шифен», не имеющий права управления транспортными средствами, допустил падение пассажира. 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сидел на правом крыле трактора и упал под колёса прицепа, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами брюшной полости.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2022 года в Мухоршибирском районе водитель трактора переехал выпавшего из кабины пассажира. Мужчина скончался на месте. 
ДТП алкогольное опьянение

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