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В Бурятии кассир присваивал оплату жителей за коммунальные услуги

В Бурятии кассир присваивал оплату жителей за коммунальные услуги
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Исправно платящие люди получили судебные приказы о взыскании долгов

В селе Посольск Кабанского района Бурятии кассир присваивал себе взносы жителей за коммуналку. Этот факт вскрылся, когда исправно платящим жителям пришли документы о задолженности.

- Жители села в течение нескольких месяцев своевременно и в полном объёме оплачивали коммунальные услуги, передавая средства работнику ресурсоснабжающей организации. Вместе с тем гражданам стали поступать судебные приказы о взыскании задолженности за потребленные услуги. Прокуратура Кабанского района по обращению жителей села Посольск провела проверку соблюдения федерального законодательства при предоставлении коммунальных услуг, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Проверка и показала, что кассир не передавал деньги в главную кассу предприятия.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Проводится расследование. Точная сумма ущерба устанавливается. 
присвоение денег

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