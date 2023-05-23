В Бурятии кассир присваивал оплату жителей за коммунальные услуги

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Исправно платящие люди получили судебные приказы о взыскании долгов



В селе Посольск Кабанского района Бурятии кассир присваивал себе взносы жителей за коммуналку. Этот факт вскрылся, когда исправно платящим жителям пришли документы о задолженности.



- Жители села в течение нескольких месяцев своевременно и в полном объёме оплачивали коммунальные услуги, передавая средства работнику ресурсоснабжающей организации. Вместе с тем гражданам стали поступать судебные приказы о взыскании задолженности за потребленные услуги. Прокуратура Кабанского района по обращению жителей села Посольск провела проверку соблюдения федерального законодательства при предоставлении коммунальных услуг, - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Проверка и показала, что кассир не передавал деньги в главную кассу предприятия.



Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Проводится расследование. Точная сумма ущерба устанавливается.

