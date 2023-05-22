В Бурятии ревнивец пытался убить спящего мужчину

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Нападение произошло в строительном вагончике



В Селенгинском районе Бурятии перед судом предстанет 44-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство. Установлено, что он набросился на знакомого, приревновав его к своей возлюбленной.



- Обвиняемый проживал в городе Гусиноозёрск. Накануне происшествия у него возникла конфликтная ситуация с 35-летним потерпевшим из ревности. Ночью 16 марта пьяный злоумышленник пошёл к мужчине на работу. Зайдя в строительный вагончик и увидев его спящим, обвиняемый взял со стола нож и нанёс им удар в поясницу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Раненый мужчина от полученного ножевого ранения проснулся. Вспыхнула потасовка, в ходе которой он получил ещё один удар ножом – на этот раз в живот.



У мужчины хватило сил выбежать из вагончика, и он сумел вызвать себе скорую.



Нападавший вскоре был задержан. Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

