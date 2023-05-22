В Иркутской области задержали сотрудницу фонда капремонта









Возбуждены уголовные дела о коммерческом подкупе и о посредничестве в коммерческом подкупе. Следователи СК и полицейские продолжают оперативно-следственные действия, а также устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности.



В Братске полицейские задержали сотрудницу фонда капремонта по подозрению в коррупции.- Установлено, что представитель регионального оператора системы капитального ремонта многоквартирных домов неоднократно получала деньги в виде коммерческих подкупов от руководителей подрядных организаций за беспрепятственную приемку выполненных работ. Общая сумма незаконно переданных денежных средств составила 250 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Всего задержано четверо человек. В их домах и на местах работы провели обыски. Изъяты предметы и документы, которые могут выступать в качестве вещественных доказательств.