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В Иркутской области задержали сотрудницу фонда капремонта

В Иркутской области задержали сотрудницу фонда капремонта
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пока речь идёт о взятках на 250 тысяч рублей

В Братске полицейские задержали сотрудницу фонда капремонта по подозрению в коррупции.

- Установлено, что представитель регионального оператора системы капитального ремонта многоквартирных домов неоднократно получала деньги в виде коммерческих подкупов от руководителей подрядных организаций за беспрепятственную приемку выполненных работ. Общая сумма незаконно переданных денежных средств составила 250 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Всего задержано четверо человек. В их домах и на местах работы провели обыски. Изъяты предметы и документы, которые могут выступать в качестве вещественных доказательств.



Возбуждены уголовные дела о коммерческом подкупе и о посредничестве в коммерческом подкупе. Следователи СК и полицейские продолжают оперативно-следственные действия, а также устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности.
коммерческий подкуп фонд капремонта

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