К моменту задержания часть денег он уже потратил
В Улан-Удэ транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже 155 тысяч рублей с банковского счёта пассажира поезда.
Преступление произошло в апреле этого года. У мужчины, ехавшего в купе в поезде Москва – Владивосток, стащили сотовый телефон. А позже со счёта были сняты 155 тысяч.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи магистралей установили 37-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, который в вагоне № 12 совершил хищение сотового телефона у соседа по купе. После перевел денежные средства со счёта владельца на свой, а впоследствии снял деньги в одном из банкоматов города, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Когда вора задержали, у него осталось только 90 тысяч рублей. Деньги, а также телефон полицейские изъяли во время обыска. Вскоре их вернут владельцу.
Задержанный дал признательные показания и заявил, что раскаивается.
На него возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнец обокрал соседа по купе на 155 тысяч
Происшествия, Фото:
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