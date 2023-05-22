Так они имитируют работу из банковского офиса
Мошенники усложнили сценарий популярного телефонного мошенничества. Теперь они звонят россиянам через мессенджеры или по телефону, представляясь сотрудниками банков, сообщает «Известия» со ссылкой на банк ВТБ.
- После звонка по мессенджеру, если граждане не верят, то им предлагается переключиться на видеозвонок, после чего злоумышленники имитируют работу из банковского офиса. Затем они выманивают платёжную информацию, - рассказывают в банке ВТБ.
Информацию подтвердили в банке «Ренессанс» и МТС Банке, а также в Infosecurity и Softline Company. В МТС Банке уточнили, что фиксируют такие нарушения в последние два месяца, пишет «Известия».
Появление нового сценария обмана может быть связано с тем, что звонки мошенников из-за границы с использованием подмены номера стали блокировать, полагают в Росбанке. Соответствующий закон вступил в силу в декабре 2021 года.
- Чтобы убедить абонента, что звонящий действительно является сотрудником банка или правоохранительного органа, злоумышленники могут направить в различных мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений либо банковских документов, сообщила изданию руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Она подчеркнула: в действительности сотрудники банков и правоохранительных органов никаких документов в мессенджерах никогда не направляют.
Каждую неделю доверчивые люди, в особенности, пенсионеры становятся жертвам обмана телефонных мошенников, перечисляя сотни тысяч рублей на неизвестные счета.
Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть осмотрительными. Они напоминают, что настоящие работники правоохранительных органов или банковских структур никогда не станут просить о доступе к счету по телефону, требовать взятку или оберегать чьи-то средства от хищения «безопасным переводом».
Мошенники теперь звонят россиянам по видеосвязи
Происшествия, Фото:
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