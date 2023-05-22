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Причиной всех лесных пожаров в Бурятии стали люди

Причиной всех лесных пожаров в Бурятии стали люди
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С начала сезона зарегистрировано почти 150 пожаров

В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 147 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила более 24 тысяч гектаров. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 21 мая, в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров, они возникли в Баунтовском, Еравнинском, Кабанском и Северо-Байкальском районах. На тушении работали 217 человек.

На сегодняшний день пожары продолжают тушить в Баунтовском и Еравнинском районах. Проводятся следственные действия по выявлению виновников.

- Пожары находятся полностью под нашим контролем. На всех работают люди. Пожары действуют в труднодоступных местах. Привлекаем вертолёт МИ-8 для заброски туда людей. Понимание по локализации и ликвидации пожаров у нас есть, - сообщил Дмитрий Баклашкин.

По словам Баклашкина, в текущем сезоне все лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём.

- В ста процентах всех лесных пожаров в этом году причиной является мирное население. У нас 34% пожаров - это переход земель сельскохозяйственного назначения на леса. Остальные 64% - нарушение пожарной безопасности в лесах, - добавил Дмитрий Баклашкин.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, но есть места, где можно находиться, не боясь получить штраф.

- У нас более 300 мест отдыха по всем лесам в Бурятии. Они все оборудованы для сбора ягод, грибов, черемши, берёзового сока и т.д. Эти леса можно посещать. Мы никогда полностью не запрещали посещения лесов. Там, где нечего собирать – ну и не надо там находиться, - отметил Баклашкин.
лесные пожары

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