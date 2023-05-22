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Улан-удэнка продала квартиру и перевела мошенникам 3,4 млн рублей

Улан-удэнка продала квартиру и перевела мошенникам 3,4 млн рублей
Происшествия, 
Женщина поверила «сотруднику Центробанка» и «заместителю министра Главного управления департамента безопасности»

77-летняя жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 3,4 млн рублей. Женщина перечисляла деньги с ноября 2022-го по февраль 2023 года, сообщили в МВД по Бурятии.

В конце ноября пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Он заявил о том, что на имя женщины оформлены два кредита на общую сумму миллион рублей, а со счёта якобы списано 350 тысяч. Поскольку такая сумма в банке у женщины действительно была, она поверила звонившему.

Затем на контакт вышла «специалист», которая заверила, что средства находятся на безопасном счёте Центробанка. Женщине будут отправлены «меченые деньги», чтобы она их перевела на указанный счёт. Пенсионерка сняла всю имевшуюся сумму и перевела её по указанным реквизитам.

Мошенники успокоили женщину, что теперь кредиты аннулированы.

Но на этом злоключения не закончились. В январе улан-удэнке позвонил мужчина, который представился «заместителем министра Главного управления департамента безопасности» и сказал, что неизвестные продали её квартиру, и теперь мошенников ищут. А для их изобличения надо оформить фиктивный договор купли-продажи квартиры. Все диалоги «официальных лиц», которые требовали план держать в секрете, велись только в мессенджере, но женщину и это не насторожило.

Под руководством «доброжелателей» женщина выставила квартиру на продажу и продала её за 3,1 млн рублей.

По указанию все того же участливого «сотрудника Центробанка» женщина обналичила деньги и в банкоматах перевела двумя частями всю наличность.

Только в феврале, осознав, что все действия с квартирой она совершила по-настоящему, лишившись накоплений и недвижимости, женщина обратилась в полицию.

Оперативники управления уголовного розыска установили владельцев счетов в Санкт-Петербурге и Москве, которым женщиной были перечислены деньги. Последние направили средства на свои счета криптовалютной биржи. На суммы, перечисленные потерпевшей, по инициативе следствия наложен арест на период следственных действий. Проводятся мероприятия по розыску мошенников. 
мошенничество

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