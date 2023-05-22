На подозрительного молодого человека обратили внимание росгвардейцы
Ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ патруль вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на молодого человека с явными признаками опьянения.
Росгвардейцы остановили подозрительного прохожего для проверки документов и установления личности. В ходе осмотра в его спортивной сумке нашли пакетик с порошком белого цвета. На вопросы парень ответить не смог из-за своего невменяемого состояния.
- Задержанный был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 24-летний улан-удэнец находился в состоянии наркотического опьянения. Экспертиза показала, что белый порошок является наркотиком синтетического происхождения, массой около 9 граммов, - сообщили в Росгвардии по Буряти.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают, не причастен ли задержанный к незаконному сбыту наркотиков.
В Улан-Удэ у невменяемого прохожего изъяли «синтетику»
Происшествия, Фото:
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