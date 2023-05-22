В Бурятии с начала года возбудили 8 уголовных дел о контрабанде леса

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Статистику озвучили таможенники



С начала года бурятские таможенники возбудили 8 уголовных и 134 дела об административных правонарушениях по поводу незаконного вывоза леса. По этим фактам назначены штрафы на сумму более 37 млн рублей, сообщили в Бурятской таможне.



- В рамках административной практики предметом правонарушений в 41 случае стали 74 кубометра пиломатериалов на сумму 729 тысяч рублей. Кроме этого, выявлено 80 нарушений валютного законодательства на сумму более 116 млн рублей, - говорится в сообщении.



Всего за прошедшие три года Бурятская таможня возбудила более 1000 дел об административных правонарушениях и 48 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса. 29 из них касаются контрабанды лесоматериалов, 8 уголовных дел - незаконного создания организации для нелегального оборота лесоматериалов, 10 – нелегального предоставления документов и одно - невозращения валютной выручки на сумму свыше 350 млн рублей за пиломатериалы, проданные в Китай.



- Только в 2022 году была пресечена крупная контрабанда леса на сумму 230 млн рублей. При попытке вывоза из России бурятские таможенники задержали около 7 тысяч кубометров пиломатериалов (179 контейнеров) и ещё 12 тысяч кубометров древесины оперативники обнаружили и изъяли в пункте приёма и отгрузки. Весь объём леса был вырублен нелегально, - сообщил замначальника Бурятской таможни Александр Мартынов.

