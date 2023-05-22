Забайкалец отделался штрафом за продажу поддельного алкоголя и табака

Изъятая продукция будет уничтожена



В Оловяннинском районе Забайкальского края 46-летний житель райцентра предстал перед судом за незаконную продажу алкоголя и табака.



В 2022 году мужчина занимался продажей контрафактного товара в торговой точке в посёлке городского типа Оловянная.



- Его незаконная деятельность пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли из незаконного оборота немаркированный алкоголь и табак на общую сумму около 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд с учётом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.



Изъятая продукция будет уничтожена. Приговор вступил в законную силу.

