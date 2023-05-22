Изъятая продукция будет уничтожена
В Оловяннинском районе Забайкальского края 46-летний житель райцентра предстал перед судом за незаконную продажу алкоголя и табака.
В 2022 году мужчина занимался продажей контрафактного товара в торговой точке в посёлке городского типа Оловянная.
- Его незаконная деятельность пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли из незаконного оборота немаркированный алкоголь и табак на общую сумму около 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд с учётом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Изъятая продукция будет уничтожена. Приговор вступил в законную силу.
Забайкалец отделался штрафом за продажу поддельного алкоголя и табака
Происшествия, Фото:
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