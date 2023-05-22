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На пожаре в Иркутске спасли 27 человек

На пожаре в Иркутске спасли 27 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Хозяева горящей квартиры ждали помощи на балконе

Днём 21 мая в Иркутске произошёл пожар в десятиэтажном доме на улице Волгоградская. Семейная пара, в квартире которой произошёл пожар, успела выйти на балкон и ждала там помощи.

Но установить автолестницу и снять с балкона людей пожарным мешали припаркованные машины. Тогда, не теряя ни минуты, пожарные забежали на пятый этаж, вскрыли дверь и потушили пламя. Хозяева квартиры не пострадали.

 

Всего при помощи спасательных устройств пожарные спасли из задымлённого подъезда 27 человек, в том числе четырёх детей.

- Водитель Григорий Манжуев довёз парней за шесть минут. Это 10-тонный автомобиль, а ехать от пожарной части до дома на Волгоградской около шести километров. Начальник караула Александр Пельменев не стал терять время, чтобы искать собственников припаркованных автомобилей, а сразу же со своими коллегами Алексеем Долгановым, Дмирием Половниковым и Энхэ Цыбиковым в дыхательных аппаратах, в боевках и с пожарным оборудованием (общий вес на каждого примерно по 35 кг) за 10 минут потушили пожар и спасли людей! – рассказали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Как выяснилось, у хозяйки квартиры был день рождения. Супруги ждали гостей, но уснули, а непотушенный окурок упал на диван. 


пожар

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