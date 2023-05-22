На пожаре в Иркутске спасли 27 человек

Всего при помощи спасательных устройств пожарные спасли из задымлённого подъезда 27 человек, в том числе четырёх детей.- Водитель Григорий Манжуев довёз парней за шесть минут. Это 10-тонный автомобиль, а ехать от пожарной части до дома на Волгоградской около шести километров. Начальник караула Александр Пельменев не стал терять время, чтобы искать собственников припаркованных автомобилей, а сразу же со своими коллегами Алексеем Долгановым, Дмирием Половниковым и Энхэ Цыбиковым в дыхательных аппаратах, в боевках и с пожарным оборудованием (общий вес на каждого примерно по 35 кг) за 10 минут потушили пожар и спасли людей! – рассказали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.Как выяснилось, у хозяйки квартиры был день рождения. Супруги ждали гостей, но уснули, а непотушенный окурок упал на диван.