22 мая

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В Бурятии потребовали найти виновников лесных пожаров

В Бурятии потребовали найти виновников лесных пожаров
Происшествия,  Фото:из архива
Сегодня в республике тушат четыре возгорания

Накануне. 21 мая, в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров, они возникли в Баунтовском, Еравнинском, Кабанском и Северо-Байкальском районах. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Все пожары произошли из-за неосторожного обращения людей с огнём. На тушении работали 217 человек – лесники, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 32 единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила более 496 га, из которых 417 – не лесная.

Два лесных пожара в Кабанском и Северо-Байкальском районах ликвидированы. Возгорание в Баунтовском районе локализовано.

На утро 22 мая продолжаются работы по тушению четырёх лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах, в том числе локализованного очага.

Проводятся следственные действия по выявлению виновников пожаров.

- Пожары сложные и отдалённые, на тушение идут большие затраты! И всё это по вине местного населения! Требую, чтобы было реагирование со стороны глав поселений. Виновники должны быть выявлены и наказаны, - потребовал на заседании оперативного штаба, заместитель председателя правительства Пётр Мордовской.

лесные пожары

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