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В селе в Бурятии полностью выгорела квартира

В селе в Бурятии полностью выгорела квартира
Происшествия,  Фото:21-й Баунтовский отряд ГПС
Установлено, что в квартиру был свободный доступ

17 мая произошёл пожар в бревенчатом трёхквартирном доме в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных было задымление в одной из квартир. Очаг возгорания находился в комнате на кровати. Квартира не эксплуатировалась, имелся свободный доступ посторонних лиц, сообщается в телеграм-канале 21-го Баунтовского отряда государственной пожарной службы Бурятии.

 

Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 28 минут. В результате пожара квартира полностью выгорела на общей площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.


пожар

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