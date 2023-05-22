В селе в Бурятии полностью выгорела квартира









Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 28 минут. В результате пожара квартира полностью выгорела на общей площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.



Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.





Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 28 минут. В результате пожара квартира полностью выгорела на общей площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.

17 мая произошёл пожар в бревенчатом трёхквартирном доме в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии.На момент прибытия пожарных было задымление в одной из квартир. Очаг возгорания находился в комнате на кровати. Квартира не эксплуатировалась, имелся свободный доступ посторонних лиц, сообщается в телеграм-канале 21-го Баунтовского отряда государственной пожарной службы Бурятии.