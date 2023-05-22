На девочку рухнули футбольные ворота
Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил проведение доследственной проверки по факту падения футбольных ворот на семилетнюю девочку в селе Харауз Петровск-Забайкальского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», на девочку из села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, 15 мая рухнули футбольные ворота. Её госпитализировали в больницу в Улан-Удэ.
- Следователи СК приступили к проведению процессуальных и иных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Будут опрошены свидетели и очевидцы инцидента, изучены медицинские документы. В рамках проверки следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, в обязанности которых входит обеспечение безопасности на спортивных объектах, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье начата проверку по факту падения ворот на девочку из Бурятии
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