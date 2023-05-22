22 мая

21 мая

Популярное

В Забайкалье начата проверку по факту падения ворот на девочку из Бурятии

В Забайкалье начата проверку по факту падения ворот на девочку из Бурятии
Происшествия, 
На девочку рухнули футбольные ворота

Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил проведение доследственной проверки по факту падения футбольных ворот на семилетнюю девочку в селе Харауз Петровск-Забайкальского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», на девочку из села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, 15 мая рухнули футбольные ворота. Её госпитализировали в больницу в Улан-Удэ.

- Следователи СК приступили к проведению процессуальных и иных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Будут опрошены свидетели и очевидцы инцидента, изучены медицинские документы. В рамках проверки следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, в обязанности которых входит обеспечение безопасности на спортивных объектах, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии придумала сразу три версии убийства
Жительница Бурятии придумала сразу три версии убийства
Происшествия, 21.05.2023
Женщина безуспешно пыталась оспорить приговор
В Бурятии оштрафовали сбившего пешехода водителя
В Бурятии оштрафовали сбившего пешехода водителя
Происшествия, 21.05.2023
Пострадавшая просила наказать автомобилиста построже
Улан-удэнка перевела лжеприставу почти 5 млн рублей
Улан-удэнка перевела лжеприставу почти 5 млн рублей
Происшествия, 21.05.2023
Жертвами мошенников за неделю стали более 50 жителей республики  
В Бурятии стали известны подробности задержания директора МУП «Городские маршруты»
В Бурятии стали известны подробности задержания директора МУП «Городские маршруты»
Происшествия, 20.05.2023
По данным следствия, к директору МУП неоднократно обращался бизнесмен, предлагая взятку за выпуск больших автобусов предприятия на маршрут в ограниченном количестве  

В Улан-Удэ осудили членов ОПГ за проведение азартных игр
В Улан-Удэ осудили членов ОПГ за проведение азартных игр
Происшествия, 19.05.2023
Из пяти организаторов только один получил реальный срок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^