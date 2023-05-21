Женщина безуспешно пыталась оспорить приговор
Жительница Бичурского района Бурятии, зарезавшая собутыльника, приговорена к 7,5 годам лишения свободы. Сама женщина свою вину не признавала и даже придумала три варианта событий.
Преступление произошло летом 2022 года. Мужчина и женщина поссорились, когда распивали вместе спиртное. Началось всё с того, что мужчина ударил собутыльницу по лицу. Она, в свою очередь, терпеть не стала и напала на обидчика, нанеся удар металлической кружкой по голове.
Разъярённый мужчина схватил нож и выместил злобу на холодильнике, ударив по нему несколько раз. Также в гневе он перевернул кухонный стол.
Разозлившись на разбуянившегося собутыльника, сельчанка кухонным ножом с силой ударила мужчину в грудную клетку. От полученного повреждения он умер.
На суде женщина выдвигала несколько версий произошедшего. Так, изначально она говорила, что попросту испугалась того, что разозлившийся мужчина убьёт её. Поэтому ей пришлось обороняться. Но потом заявила, что на самом деле удар не наносила, поскольку они выбежали в огород, где мужчина схватил её за ворот халата, крича при этом, что убьёт её; она же оттолкнула его рукой, в которой держала нож.
Затем она придумала ещё одну версию, в которой потерпевший грозился покончить жизнь самоубийством и поэтому якобы мог сам нанести себе ранение.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщине назначили 7 лет 6 месяцев колонии общего режима.
- Осуждённая, не согласившись с приговором суда, обжаловала его. Суд апелляционной инстанции приговор оставил без изменений, жалобу осуждённой и её защитника – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Жительница Бурятии придумала сразу три версии убийства
Происшествия, Фото:
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