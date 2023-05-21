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В Иркутске пьяный водитель «Лексуса» врезался в бетонный столб

В Иркутске пьяный водитель «Лексуса» врезался в бетонный столб
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Инцидент произошёл на плотине ГЭС

21 мая около 5 часов утра на плотине ГЭС в Иркутске произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лексус» врезался в опору линию электропередачи.

- В результате автоаварии находящегося за рулём джипа 37-летнего мужчину, имеющего признаки опьянения, госпитализировали в медучреждение, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.


Около 10 часов произошёл похожий дорожный инцидент в Свердловском округе Иркутска, где 29-летний водитель «Субару» снёс световую опору на улице Старо-Кузьмихинской. От помощи медиков автомобилист отказался. Установлено, что молодой человек также управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.


Полицейские проводят проверки, устанавливая все причины и условия автоаварий.

ДТП

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