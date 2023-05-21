В Иркутске пьяный водитель «Лексуса» врезался в бетонный столб

Инцидент произошёл на плотине ГЭС
21 мая около 5 часов утра на плотине ГЭС в Иркутске произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лексус» врезался в опору линию электропередачи.
- В результате автоаварии находящегося за рулём джипа 37-летнего мужчину, имеющего признаки опьянения, госпитализировали в медучреждение, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.
Около 10 часов произошёл похожий дорожный инцидент в Свердловском округе Иркутска, где 29-летний водитель «Субару» снёс световую опору на улице Старо-Кузьмихинской. От помощи медиков автомобилист отказался. Установлено, что молодой человек также управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские проводят проверки, устанавливая все причины и условия автоаварий.
Пострадавшая просила наказать автомобилиста построже
Молодой человек предстал перед судом
Водитель кроссовера с места аварии скрылся
Мужчину зажало в салоне
Возбуждено уголовное дело
Крупный пожар произошёл на складе магазина
Пожар разделился на две кромки
Жертвами мошенников за неделю стали более 50 жителей республики
Пожар произошёл ночью
По данным следствия, к директору МУП неоднократно обращался бизнесмен, предлагая взятку за выпуск больших автобусов предприятия на маршрут в ограниченном количестве
Пожар ликвидирован на площади 480 кв.м.
Из пяти организаторов только один получил реальный срок
Они первыми прибыли на место происшествия
Нарушителя поймать не удалось
Преступники отбирали деньги, машины, телефоны, похищали людей и хранили оружие