В Иркутске пьяный водитель «Лексуса» врезался в бетонный столб









21 мая около 5 часов утра на плотине ГЭС в Иркутске произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лексус» врезался в опору линию электропередачи.- В результате автоаварии находящегося за рулём джипа 37-летнего мужчину, имеющего признаки опьянения, госпитализировали в медучреждение, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.Около 10 часов произошёл похожий дорожный инцидент в Свердловском округе Иркутска, где 29-летний водитель «Субару» снёс световую опору на улице Старо-Кузьмихинской. От помощи медиков автомобилист отказался. Установлено, что молодой человек также управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.Полицейские проводят проверки, устанавливая все причины и условия автоаварий.