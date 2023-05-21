В Бурятии оштрафовали сбившего пешехода водителя

Пострадавшая просила наказать автомобилиста построже



Иволгинский районный суд в Бурятии назначил штраф водителю, который сбил женщину-пешехода.



ДТП произошло 31 мая 2022 года на улице Кяхтинская в селе Иволгинская. Автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.



- В судебное заседание нарушитель не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Вину он признал, возместил вред потерпевшей, - сообщили в Иволгинском райсуде.



В свою очередь, пострадавшая женщина просила назначить автомобилисту строгое наказание.



Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 25 тысяч рублей.

