Пострадавшая просила наказать автомобилиста построже
Иволгинский районный суд в Бурятии назначил штраф водителю, который сбил женщину-пешехода.
ДТП произошло 31 мая 2022 года на улице Кяхтинская в селе Иволгинская. Автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.
- В судебное заседание нарушитель не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Вину он признал, возместил вред потерпевшей, - сообщили в Иволгинском райсуде.
В свою очередь, пострадавшая женщина просила назначить автомобилисту строгое наказание.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 25 тысяч рублей.
В Бурятии оштрафовали сбившего пешехода водителя
Происшествия, Фото:
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