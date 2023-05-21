В Иркутске сотрудник сотовой компании продавал данные об абонентах

Молодой человек предстал перед судом



В Иркутске вынесли приговор в отношении 24-летнего молодого человека, который продавал сведения об абонентах оператора сотовой связи.



- Установлено, что в мае-июне 2022 года молодой человек занимал должность специалиста офиса продаж в компании по предоставлению услуг мобильной связи. Имея доступ к персональным данным клиентов, за деньги он передал третьим лицам информацию о более чем 28 абонентах, - сообщили в областном следственном управлении.



Молодого человека задержали сотрудники полиции и УФСБ. Из салона сотовой связи он был уволен.



Подсудимый признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно.

