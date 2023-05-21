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В Иркутске сотрудник сотовой компании продавал данные об абонентах

В Иркутске сотрудник сотовой компании продавал данные об абонентах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек предстал перед судом

В Иркутске вынесли приговор в отношении 24-летнего молодого человека, который продавал сведения об абонентах оператора сотовой связи.

- Установлено, что в мае-июне 2022 года молодой человек занимал должность специалиста офиса продаж в компании по предоставлению услуг мобильной связи. Имея доступ к персональным данным клиентов, за деньги он передал третьим лицам информацию о более чем 28 абонентах, - сообщили в областном следственном управлении.

Молодого человека задержали сотрудники полиции и УФСБ. Из салона сотовой связи он был уволен.

Подсудимый признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно. 
нарушение тайны переписки неправомерный доступ к компьютерной информации

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