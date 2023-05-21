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В Иркутске ищут водителя Infiniti FX35, устроившего ДТП с пострадавшими

В Иркутске ищут водителя Infiniti FX35, устроившего ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Водитель кроссовера с места аварии скрылся

Ночью 20 мая в Иркутске на улице Байкальская произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Автоавария произошла около часа ночи на пересечении улиц Байкальской и Седова. По предварительной информации, водитель Infiniti FX35, следовавший со стороны Академического моста, не пропустил автомобиль Nissan Teana, который двигался по улице Седова со стороны Волжской. В результате столкновения водитель и пассажир седана получили травмы и были направлены в медучреждение.


Водитель Infiniti скрылся с места ДТП.

- Полицейские устанавливают данные и местонахождение лица, управляющего Infiniti. Его призывают добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств автоаварии. По данному факту назначено административное расследование, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. 
ДТП

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