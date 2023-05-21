Пожар разделился на две кромки
Сегодня в Баунтовском районе Бурятии продолжают тушить лесной пожар в труднодоступной местности. Его обнаружили 20 мая.
На тушении работают 25 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 360 га, из которых 300 – нелесная площадь, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Пожар разделился на две кромки, они движутся в северном и юго-восточном направлениях. Тушение одной кромки осложняется болотистой местностью, а другая кромка идёт в гору. Также тушение осложняет тёплая и ветреная погода. Местность труднодоступная, техника туда не пройдёт, поэтому специалисты работают вручную, - доложил на оперативном штабе первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
На заседании штаба было принято решение с помощью вертолёта забросить дополнительную группировку пожарных-десантников из других районов республики.
- Группировка работает в сложных условиях, а виной тому – халатное отношение жителей. Они продолжают поджигать и наносить урон зелёному достоянию нашей республики. Требую, чтобы все ведомства подключились к работе и выявили виновника возгорания, - заявил зампред правительства Пётр Мордовской.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес запрещён.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
«Техника туда не пройдёт»: В Бурятии тушат сложный лесной пожар
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