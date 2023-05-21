Улан-удэнка перевела лжеприставу почти 5 млн рублей

Жертвами мошенников за неделю стали более 50 жителей республики



За неделю в полицию обратились 58 жителей Бурятии, обманутые мошенниками. В общей сложности они лишились 12 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.



Больше всего пострадала жительница Улан-Удэ, поверившая лжеприставу. Мошенник позвонил ей на сотовый, представился судебным приставом и рассказал, что некто в другом городе совершает сделку по продаже квартиры женщины.



Звонивший предложил срочно продать квартиру, а полученные деньги перечислить на «безопасный» счёт. Поддавшись обману, женщина выполнила указания. В итоге у неё было похищено 4,7 млн рублей.



Всего же с начала года мошенники обманули 767 жителей Бурятии. У них вытянули 193,5 млн рублей.



Преступники представляются сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги и пр. Чаще всего они сообщают своим жертвам, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагают дополнительный заработок.





