В Бурятии на территории районной больницы произошёл пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар ликвидирован на площади 480 кв.м.



В 00:12 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании крыши в отдельно стоящем здании инфекционного отделения на территории ЦРБ в Закаменском районе.



- На место происшествия были незамедлительно направлены огнеборцы 4-го Закаменского отряда ГПС Республики Бурятия, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.



На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша полностью. Как отмечали в ГУ МЧС России по Бурятии в 01.05, по предварительным данным, пострадавших нет.



Позже в Главном управлении сообщили, что в 01:20 локализация пожара в чердачном помещении на площади 480 кв.м. Распространение огня на 1 и 2 этажи здания не допущено.



В 02:15 пожар ликвидирован на площади 480 кв.м.

