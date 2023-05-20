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В Бурятии на территории районной больницы произошёл пожар

В Бурятии на территории районной больницы произошёл пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар ликвидирован на площади 480 кв.м.

В 00:12 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании крыши в отдельно стоящем здании инфекционного отделения на территории ЦРБ в Закаменском районе.

- На место происшествия были незамедлительно направлены огнеборцы 4-го Закаменского отряда ГПС Республики Бурятия, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша полностью. Как отмечали в ГУ МЧС России по Бурятии в 01.05, по предварительным данным, пострадавших нет.  

Позже в Главном управлении сообщили, что в 01:20 локализация пожара в чердачном помещении на площади 480 кв.м. Распространение огня на 1 и 2 этажи здания не допущено.

В 02:15 пожар ликвидирован на площади 480 кв.м.
районные больницы МЧС

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