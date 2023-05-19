В Улан-Удэ осудили членов ОПГ за проведение азартных игр

Приговором суда только один из пяти подсудимых получил реальный срок: мужчина отправится в колонию общего режима на два года, а также выплатит штраф в 500 тысяч рублей.Остальным мужчинам назначено по 1 году 9 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.Женщинам назначили 1 год 6 месяцев, 1 год 9 месяцев условно с испытательным сроком на 2 и 4 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей одной из них.