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В Улан-Удэ осудили членов ОПГ за проведение азартных игр

В Улан-Удэ осудили членов ОПГ за проведение азартных игр
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Из пяти организаторов только один получил реальный срок

В Улан-Удэ суд вынес обвинительный приговор в отношении пяти членов организованной преступной группы. Они признаны виновными в организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Перед судом предстали трое мужчин (в возрасте 42 и 48 лет) и две 40-летние женщины. Как сообщал «Байкал-Daily», задержали их в июне 2022 года.

Установлено, что мужчины и женщины, которые были знакомы друг с другом, сговорились организовать подпольный игорный бизнес. Они подыскали нежилые помещения, расположенные преимущественно в подвалах, на улицах Терешковой, Смолина, Геологическая, Свердлова, проспекте 50 лет Октября и на площади Революции. Там они установили компьютеры, подключенные к Сети. После набрали персонал и стали незаконно проводить азартные игры.

В ходе многочисленных обысков было изъято почти 200 системных блоков и столько же мониторов к ним, а также другое оборудование, предназначенное для незаконного бизнеса. Обыски проходили в самих игорных помещениях, в квартирах фигурантов дела, а также в снимаемых ими офисах и складах.

 

Приговором суда только один из пяти подсудимых получил реальный срок: мужчина отправится в колонию общего режима на два года, а также выплатит штраф в 500 тысяч рублей.

Остальным мужчинам назначено по 1 году 9 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Женщинам назначили 1 год 6 месяцев, 1 год 9 месяцев условно с испытательным сроком на 2 и 4 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей одной из них.
азартные игры ОПГ

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