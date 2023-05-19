19 мая

18 мая

Популярное

В Иркутской области осудили банду, занимавшуюся похищениями и вымогательствами

В Иркутской области осудили банду, занимавшуюся похищениями и вымогательствами
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Преступники отбирали деньги, машины, телефоны, похищали людей и хранили оружие

В Иркутской области вынесли приговор пятерым мужчинам, которые занимались похищениями людей и вымогательством.

Так, в декабре 2020 года преступники напали на мужчину, ждавшего транспорт на автобусной остановке в микрорайоне Первомайский в Иркутске. Они силой затолкали его в машину. Угрожая оружием, отняли телефон и деньги.

Позже вымогатели напали на ещё одного иркутянина, требуя передать 15 тысяч рублей. Когда же мужчина отказался, его избили.

Ещё одной жертвой стал житель Боханского района. В июне 2021 года его сперва избили, отняв силой автомобиль, телефон и деньги. Затем вывезли в багажнике в лес, где продолжили его избивать. Несчастного даже заставили копать самому себе могилу, угрожая при этом пистолетом. Воспользовавшись тем, что похитители были пьяны, мужчине удалось вырваться и сбежать.

Задержали подозреваемых сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД и оперативники УФСБ при поддержке спецназа Росгвардии. Задержания происходили в Иркутске, Усольском районе и в Бурятии.


Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Вымогательство», «Разбой» и «Незаконный оборот оружия». В ходе следственных действий у фигурантов изъяли изъято огнестрельное оружие, патроны к нему, глушитель для пистолета Макарова и наручники.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им от восьми до девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.




По информации ГУ МВД по Иркутской области, СУ СКР по Иркутской области, областной прокуратуры

похищение человека вымогательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ обнаружили покойника
В центре Улан-Удэ обнаружили покойника
Происшествия, 19.05.2023
Мёртвый человек лежал прямо на земле 
В аэропорту Иркутска нашли плачущую двухлетнюю девочку
В аэропорту Иркутска нашли плачущую двухлетнюю девочку
Происшествия, 19.05.2023
Мать оставила в машине двух детей без присмотра
В Бурятии покупатели не увидели ни трактора, ни лодки, ни денег
В Бурятии покупатели не увидели ни трактора, ни лодки, ни денег
Происшествия, 19.05.2023
Жертвы мошенников перечислили деньги неизвестно кому
В Бурятии сгорел гараж с мотоциклом и автомобилем внутри
В Бурятии сгорел гараж с мотоциклом и автомобилем внутри
Происшествия, 19.05.2023
Эвакуировать транспорт не предоставлялось возможным
Вахтовик из Бурятии до смерти забил человека в Магадане
Вахтовик из Бурятии до смерти забил человека в Магадане
Происшествия, 19.05.2023
Пьяный мужчина несколько раз ударил его прямо по голове
Майнинговую ферму нашли в подвале многоквартирного дома в Братске
Происшествия, 19.05.2023
Полицейские изъяли более 60 машин для майнинга
В Иркутской области осудили 20-летнего парня, убившего бывшего тестя
В Иркутской области осудили 20-летнего парня, убившего бывшего тестя
Происшествия, 19.05.2023
Молодой человек до смерти забил жертву кулаками
В Улан-Удэ перед судом предстанет автомошенник
В Улан-Удэ перед судом предстанет автомошенник
Происшествия, 19.05.2023
Мошенник пытался продать автомобиль-«конструктор»
В Улан-Удэ более 12 тысяч человек остались без холодной воды
В Улан-Удэ более 12 тысяч человек остались без холодной воды
Происшествия, 19.05.2023
Крупную коммунальную аварию пришлось устранять под покровом ночи
В Бурятии пьяный водитель опрокинул мопед
В Бурятии пьяный водитель опрокинул мопед
Происшествия, 19.05.2023
У него ещё и нет водительских прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^