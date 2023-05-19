В Иркутской области осудили банду, занимавшуюся похищениями и вымогательствами









По информации ГУ МВД по Иркутской области, СУ СКР по Иркутской области, областной прокуратуры



В Иркутской области вынесли приговор пятерым мужчинам, которые занимались похищениями людей и вымогательством.Так, в декабре 2020 года преступники напали на мужчину, ждавшего транспорт на автобусной остановке в микрорайоне Первомайский в Иркутске. Они силой затолкали его в машину. Угрожая оружием, отняли телефон и деньги.Позже вымогатели напали на ещё одного иркутянина, требуя передать 15 тысяч рублей. Когда же мужчина отказался, его избили.Ещё одной жертвой стал житель Боханского района. В июне 2021 года его сперва избили, отняв силой автомобиль, телефон и деньги. Затем вывезли в багажнике в лес, где продолжили его избивать. Несчастного даже заставили копать самому себе могилу, угрожая при этом пистолетом. Воспользовавшись тем, что похитители были пьяны, мужчине удалось вырваться и сбежать.Задержали подозреваемых сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД и оперативники УФСБ при поддержке спецназа Росгвардии. Задержания происходили в Иркутске, Усольском районе и в Бурятии.Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Вымогательство», «Разбой» и «Незаконный оборот оружия». В ходе следственных действий у фигурантов изъяли изъято огнестрельное оружие, патроны к нему, глушитель для пистолета Макарова и наручники.Суд признал подсудимых виновными и назначил им от восьми до девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.