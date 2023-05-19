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В Иркутской области вахтовики кидали в медведя камнями

В Иркутской области вахтовики кидали в медведя камнями
Происшествия,  Фото:Инцидент | Иркутск
Работники хотели прогнать косолапого

В Иркутской области на Ковыктинском месторождении к рабочим заявился молодой медведь. Вахтёры, чтобы прогнать незваного гостя, начали кидать в его сторону камнями. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».

Судя по кадрам, вахтовики не пытались навредить медведю. Однако, когда в него летели булыжники, косолапый начинал рычать. После недолгих раздумий хищник всё же убежал в лес.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая в посёлок Кежемский Братского района медведь напал на двух телят. Одного хищник задрал до смерти.

медведь

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