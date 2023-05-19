Работники хотели прогнать косолапого
В Иркутской области на Ковыктинском месторождении к рабочим заявился молодой медведь. Вахтёры, чтобы прогнать незваного гостя, начали кидать в его сторону камнями. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».
Судя по кадрам, вахтовики не пытались навредить медведю. Однако, когда в него летели булыжники, косолапый начинал рычать. После недолгих раздумий хищник всё же убежал в лес.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая в посёлок Кежемский Братского района медведь напал на двух телят. Одного хищник задрал до смерти.
В Иркутской области вахтовики кидали в медведя камнями
Происшествия, Фото:
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