Мёртвый человек лежал прямо на земле
Недавно в telegram-канале «Бурятия-Oнлайн» появилось видео, сделанное в центре бурятской столицы, на улице Свердлова. Там обнаружили труп. Человек лежал на спине прямо на земле.
Информацию о произошедшем «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии. Как выяснилось, всё случилось утром 19 мая. Очевидцы сообщили об обнаружении тела мужчины в правоохранительные органы. По предварительным данным, на нём не было признаков насильственной смерти.
- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, – подчеркнули в МВД.
В центре Улан-Удэ обнаружили покойника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работники хотели прогнать косолапого
Мёртвый человек лежал прямо на земле
Мать оставила в машине двух детей без присмотра
Жертвы мошенников перечислили деньги неизвестно кому
Эвакуировать транспорт не предоставлялось возможным
Пьяный мужчина несколько раз ударил его прямо по голове
Полицейские изъяли более 60 машин для майнинга
Молодой человек до смерти забил жертву кулаками
Свалка разрослась в Баргузинском районе
Мошенник пытался продать автомобиль-«конструктор»
Виновника пожара вычислили оперативно
Крупную коммунальную аварию пришлось устранять под покровом ночи
Травмы получил пассажир
У него ещё и нет водительских прав
На преступнике была маска с прорезями для глаз