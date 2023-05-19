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В центре Улан-Удэ обнаружили покойника

В центре Улан-Удэ обнаружили покойника
Происшествия,  Фото:t.me/buryatia_online_official
Мёртвый человек лежал прямо на земле

Недавно в telegram-канале «Бурятия-Oнлайн» появилось видео, сделанное в центре бурятской столицы, на улице Свердлова. Там обнаружили труп. Человек лежал на спине прямо на земле. 

Информацию о произошедшем «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии. Как выяснилось, всё случилось утром 19 мая. Очевидцы сообщили об обнаружении тела мужчины в правоохранительные органы. По предварительным данным, на нём не было признаков насильственной смерти.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, – подчеркнули в МВД.

труп полиция

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