В аэропорту Иркутска нашли плачущую двухлетнюю девочку

Мать оставила в машине двух детей без присмотра



18 мая в аэропорту Иркутска обнаружили плачущую двухлетнюю девочку. Малышка стояла на входе № 1 аэровокзала внутренних авиалиний совершенно одна.



Транспортные полицейские успокоили ребёнка и доставили в линейный отдел до выяснения обстоятельств произошедшего.



Вскоре полицейские установили мать девочки. Ею оказалась 26-летняя иркутянка. Выяснилось, что она решила проводить свою родственницу в аэропорту, пока её дети одни спали в машине.



- Женщина пояснила, что около пяти часов утра она приехала в аэропорт Иркутска, чтобы проводить родственницу. В автомашине оставила без сопровождения взрослых своих малолетних детей: сына 2017 г.р. и дочь 2020 г.р., которые спали. Вернувшись через 20 минут, обнаружила, что дочери в салоне нет. Благодаря своевременному вмешательству полиции каких-либо противоправных деяний в отношении ребёнка не совершено, девочка благополучно передана матери, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



На молодую мать оформили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

