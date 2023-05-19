Мать оставила в машине двух детей без присмотра
18 мая в аэропорту Иркутска обнаружили плачущую двухлетнюю девочку. Малышка стояла на входе № 1 аэровокзала внутренних авиалиний совершенно одна.
Транспортные полицейские успокоили ребёнка и доставили в линейный отдел до выяснения обстоятельств произошедшего.
Вскоре полицейские установили мать девочки. Ею оказалась 26-летняя иркутянка. Выяснилось, что она решила проводить свою родственницу в аэропорту, пока её дети одни спали в машине.
- Женщина пояснила, что около пяти часов утра она приехала в аэропорт Иркутска, чтобы проводить родственницу. В автомашине оставила без сопровождения взрослых своих малолетних детей: сына 2017 г.р. и дочь 2020 г.р., которые спали. Вернувшись через 20 минут, обнаружила, что дочери в салоне нет. Благодаря своевременному вмешательству полиции каких-либо противоправных деяний в отношении ребёнка не совершено, девочка благополучно передана матери, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На молодую мать оформили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В аэропорту Иркутска нашли плачущую двухлетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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