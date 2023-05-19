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В Бурятии покупатели не увидели ни трактора, ни лодки, ни денег

В Бурятии покупатели не увидели ни трактора, ни лодки, ни денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертвы мошенников перечислили деньги неизвестно кому

16 мая в отдел полиции в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии обратился 42-летний местный житель, обманутый мошенником.

Мужчина рассказал, что 23 апреля увидел в Интернете рекламу магазина по продаже мини-трактора за 145 тысяч рублей. Перейдя по ссылке, он оформил заявку на покупку техники и оставил номер телефона. Вскоре в мессенджере с ним связался менеджер магазина и отправил договор купли-продажи.

Изучив условия договора, мужчина согласился на сделку и вскоре перечислил оплату в 135 тысяч рублей. При этом продавец сделал покупателю скидку в 10 тысяч, поскольку ему не хватало денег для покупки.

Совершив оплату, мужчина вновь позвонил менеджеру. Последний заверил, что находится на отгрузке товара и позже свяжется с покупателем. Однако больше не выходил на связь. Недоступны оказались и другие номера телефонов, указанные на сайте интернет-магазина.

Спустя две недели, не дождавшись обещанного товара, мужчина обратился в полицию.

В тот же день в полицию обратился 52-летний житель Северобайкальска. Он рассказал, что 21 апреля на популярном сайте увидел объявление о продаже моторной лодки. Связавшись на этой же платформе с продавцом, якобы живущем в соседнем регионе, мужчина обсудил условия покупки и перечислил 28 700 рублей.

Черед четыре дня продавец отправил мужчине транспортную накладную и чек об оплате услуг транспортной компании. Спустя две недели ожидания доставки мужчина обратился в компанию логистического оператора, где ему сообщили, что такой посылки не существует.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, проводятся расследования. 
мошенничество

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