Эвакуировать транспорт не предоставлялось возможным
17 мая на станции Таловка в Прибайкальском районе Бурятии сгорел гараж. Сообщение о пожаре поступило днём на телефон экстренных служб 112.
На момент прибытия пожарных каркасный бетонный гараж был полностью охвачен огнём. Внутри находился автомобиль «ВАЗ-2104» и мотоцикл «Эндуро». Эвакуировать транспорт не представлялось возможным, так как пламя охватило весь гараж.
Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилась 41 минута.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки внутри гаража. Огнём полностью уничтожен гараж с автомобилем и мотоциклом внутри. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел гараж с мотоциклом и автомобилем внутри
Происшествия, Фото:
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