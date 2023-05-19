В Бурятии сгорел гараж с мотоциклом и автомобилем внутри

Эвакуировать транспорт не предоставлялось возможным



17 мая на станции Таловка в Прибайкальском районе Бурятии сгорел гараж. Сообщение о пожаре поступило днём на телефон экстренных служб 112.



На момент прибытия пожарных каркасный бетонный гараж был полностью охвачен огнём. Внутри находился автомобиль «ВАЗ-2104» и мотоцикл «Эндуро». Эвакуировать транспорт не представлялось возможным, так как пламя охватило весь гараж.



Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилась 41 минута.



- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки внутри гаража. Огнём полностью уничтожен гараж с автомобилем и мотоциклом внутри. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



