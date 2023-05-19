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Майнинговую ферму нашли в подвале многоквартирного дома в Братске

Происшествия, 
Полицейские изъяли более 60 машин для майнинга

В Братска сотрудники прокуратуры, полицейские и энергетики обнаружили незаконную майнинговую ферму, расположенную в подвале многоквартирного дома. Её обустроили в доме на улице Южная в Центральном районе города.

В подвале, находящегося в управлении ТСЖ, находилось интернет-оборудование и 10 подключенных к сетям устройств для майнинга. Ещё 53 майнинговых машинки складировались в смежном помещении.


- В многоквартирном доме выявлено увеличение энергопотребления на цели, не связанные с коммунально-бытовыми нуждами. По оценкам специалистам, на суму более 1,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Полицейские осмотрели и изъяли всё майнинговое оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотреблением доверием».

майнинг

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