Майнинговую ферму нашли в подвале многоквартирного дома в Братске





В Братска сотрудники прокуратуры, полицейские и энергетики обнаружили незаконную майнинговую ферму, расположенную в подвале многоквартирного дома. Её обустроили в доме на улице Южная в Центральном районе города.В подвале, находящегося в управлении ТСЖ, находилось интернет-оборудование и 10 подключенных к сетям устройств для майнинга. Ещё 53 майнинговых машинки складировались в смежном помещении.- В многоквартирном доме выявлено увеличение энергопотребления на цели, не связанные с коммунально-бытовыми нуждами. По оценкам специалистам, на суму более 1,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.Полицейские осмотрели и изъяли всё майнинговое оборудование.Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотреблением доверием».